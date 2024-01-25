Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde aralarında Çorum'un da bulunduğu 41 ilde “NARKOGÜÇ-46” operasyonu kapsamında uyuşturucu imalatçılarına ve sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 221 kg uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 348 ekip, bin 136 personel 1 hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Çorum, Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde "NARKOGÜÇ-46” operasyonları düzenlendi.