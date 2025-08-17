Çorum'da nefes borusuna yiyecek parçası kaçan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ailesiyle birlikte Çatak Tabiat Parkı'na pikniğe giden Y.G'nin soluk borusuna yiyecek kaçtı. Durumu fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.G, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaşındaki Y.G, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.