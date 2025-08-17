Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmelerde ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış, 'Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz. Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz” denildi.

Süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Akçay ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden dinlediklerini, süreç ile ilgili tereddüt, endişe ve kırmızı çizgilerini dile getirdiklerini belirten dernek yöneticileri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

‘TERÖR MESELESİNİN TEK MUHATABIYIZ’

“Biz kimiz? Bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ve ezan aşkına şehit olanlarız. Kolunu, bacağını dağda bırakan; şehit arkadaşının son şahidi olan gazileriz. Evladını, eşini, babasını, kardeşini ve silah arkadaşını toprağa veren şehit ve gazi yakınlarıyız. Biz, terör meselesinin tek muhatabıyız.

Aylardır süren tartışmalar boyunca vakur duruşumuzu bozmadan, devletimize güvenerek sessiz kaldık. Sürecin olgunlaşmasını bekledik. Artık konunun doğrudan tarafı olarak Türkiye’nin dört bir yanından şehit yakını ve gaziler olarak Ankara’da bir araya geldik.

‘KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ DİLE GETİRDİK’

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Sayın Celal Adan, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Akçay, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyeleri; Sayın Feti Yıldız, Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ve Başkan Yardımcısı Sayın Cüneyt Aldemir, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar, TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi Sayın Mehmet Ali ÇELEBİ ile görüşmeler yaptık. Süreci kendilerinden dinleme fırsatı bulduk; süreç ile ilgili tereddüt, endişe ve kırmızı çizgimizi dile getirdik.

‘PKK SİLAH BIRAKMAK ZORUNDA KALDI’

Bugün gelinen noktada büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürülen “Terörle Mücadele” sonucunda terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kalmıştır. Altını çizerek ifade ediyoruz ki; bu bir pazarlık değil; kararlı ve kesintisiz bir mücadelenin sonucunda bitme noktasına getirilen terör örgütü PKK’nın kaybettiğinin en açık göstergesidir. Gazi Meclisimizin çatısı altında kurulan komisyonda tüm partilerden üyelerin yer alması, farklı hassasiyetlerin temsil edilmesi açısından önemlidir.

Biz, milletimizi temsil eden Komisyon Üyesi Milletvekillerinin, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini asla unutmayacağına inanıyor, Komisyonda şehit aileleri ve gazilerin temsilcisi olarak bizlerin de bulunmasının sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gönderdiği mektupta yer alan şu ifadeyi, devletimizin bizlere teminatı olarak kabul ediyoruz: “Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.”

Kırk yıllık mücadele sonrasında kahraman Mehmetçiğin, jandarmamızın, emniyet güçlerimizin ve korucularımızın kanı aynı mevzide vatan toprağı ile kucaklaşmış, binlerce yıllık kardeşliğimiz perçinlenmiştir.

Terör örgütü PKK çatı bir örgüt olmasına rağmen; PJAK, PÇDK, YPG/PYD/SDG silah bırakmadığı ve terörist faaliyetlerini sürdürdüğü sürece, sadece terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını özellikle vurguluyoruz.

Başta Ortadoğu olmak üzere, dünyada yaşanan gelişmeleri ve kapımıza dayanan tehditleri dikkate alarak, ülkemizin terör prangasından tamamen kurtulması, terör belasından arındırılarak gücünü ve enerjisini savunmaya, eğitime ve vatandaşlarımızın refahına yöneltmesi gerektiğinin farkındayız.

Telefonun başında, eli yüreğinde: “Acaba evladımdan, eşimden yürek yakan bir haber gelecek mi?” diye bekleyen bizler, bu bekleyişin son bulmasını en çok isteyen kişileriz.

Bizler; ölümden, kolumuzun ya da bacağımızın kopmasından, kaybettiğimiz gözümüzle yavrumuzun ve sevdiklerimizin yüzünü görememekten, sağır olan kulağımızın ezanı ya da çocuğumuzun sesini duyamamasından korkmuyoruz.

‘KORKUMUZ SADECE TERÖRİSTLERİN CEZASIZ KALMASIDIR’

Korkumuz; sadece teröristlerin cezasız kalmasıdır. Devlet büyüklerimizle yaptığımız görüşmelerde bizlere söz verilmiştir. terörist başı öcalan asla yerinden kımıldamayacak, terör eylemine katılanlar cezasız kalmayacak, sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaktır.

Şehit ve gazilerimizi kimse unutmasın, incitmesin, onlara ders vermeye kalkışmasın. Ana babaların feryadını, babalarının al bayraklı tabutuna son kez sarılan şehit evlatlarını kimse aklından çıkarmasın.

‘VATANIN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTUYORUZ’

Unutulmasın ki; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” Bizler; bu topraklarda yaşamanın bedelini kanı ve canıyla ödeyenler olarak vatanın birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutuyoruz.

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu topraklar uğruna canını ve kanını feda edenler gerçek vatanseverlerdir.

Sonuç olarak, terörün bitmesini en çok bizler istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış “Terörsüz Türkiye”yi destekliyoruz.

Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz. İnanıyoruz ki yıllardır akan kan duracak, acı ve gözyaşı son bulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”