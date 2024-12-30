İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, geçtiğimiz hafta hizmete giren şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde (ADSH) incelemelerde bulundu.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal’ın eşlik ettiği ziyarette, yeni binadaki hizmet alanlarını gezen Prof. Dr. Sinan Zehir, muayene olmaya gelen vatandaşlarla yeni hastanede hakkında sohbet gerçekleştirdi.

Yeni hizmet binası ile ilgili vatandaşların görüşlerinin olumlu olmasından memnun olduğunu dile getiren Zehir, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Abdullah Paydar’dan hastanede bulunan poliklinikler, acil servis ve ameliyathane hakkında bilgi aldı.

MESAİ DIŞI POLİKLİNİK HİZMETİ BAŞLIYOR

Bu arada Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 2025 yılı Ocak ayında hafta içi Salı ve Perşembe günleri saat 17.00-19.00 arasında 8 hekim ile mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi.

Mesai saatlerine ek olarak ayrıca hafta sonu 24 saat esasına göre "Nöbet Polikliniği" hizmeti verileceği aktarıldı.