Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2023 yılı aralık ayı yağış raporuna göre Türkiye geneli aralık ayı yağışları normalinin altında, geçen yıl aralık yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesi'nde en az yağış alan il 33,5 kilogram ile Çorum olurken, en fazla yağış alan il 155,5 kilogram ile ise Rize oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çorum'da yağışlar alarm veriyor. Ocak ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde kar yağışının olmaması nedeniyle kuraklık kapıda gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz yıllarda da kuraklık sorunu yaşayan illerin başında gelen Çorum'da hem çiftçiler hem de vatandaşlar kar yağışını dört gözle bekliyor.

Edindiğimiz bilgilere göre Çorum'da barajlarda çok fazla su sıkıntısı olmadığı ama yine de vatandaşların suyu tasarruflu kulanması gerektiği belirtildi.

Yine edindiğimiz bilgilere göre Çorum'da barajlarda kullanılabilir su oranlarının ise şu şekilde odluğu öğrenildi;

"Hatap Barajı yüzde 35, Yenihayat Barajı yüzde ve Koçhisar Barajı yüzde 22."

TÜRKİYE GENELİNDE ARTTI ÇORUM'DA AZALDI

Türkiye geneli yağışlar normaline göre yüzde 10 azalırken, geçen yıl Aralık ayı yağışlarına göre yüzde 89 arttı.

Aralık yağışlarında Karabük, Çankırı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman, Kahramanmaraş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde normallerine göre yer yer yüzde 40'ın üzerinde artış görüldü.

En fazla azalma İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 155,5 kilogramla ile Rize, en az yağış 17,1 kilogramla ile Iğdır'da kaydedildi.

Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 45 ile Aksaray'da oldu.

Bölge geneli yağışlarda ise Doğu Anadolu Bölgesi hariç, tüm bölgelerde azalma yaşandı. En fazla azalma yüzde 31 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.