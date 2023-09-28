Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Elmalı köyünde çıkan yangına giden itfaiye aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre Elmalı köyünde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangını ihbarını alan İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla köye giderken yolda aracın ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracın ön kısmının tutuşmaya başlaması üzerine itfaiye ekipleri araçtan inerek, yangını söndürmeye çalıştı.
İtfaiye tankı yangın sonrası kullanılmaz hale gelirken, Elmalı köyünde çıkan yangına başka eki gönderildi. Elmalı köyünde çıkan yangında da 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.