Çorum'da, iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen karı ve koca hastaneye kaldırıldı.

Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sahipleri Yusuf K. ile eşi Sultan K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Muhabir: Anadolu Ajansı