İskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili 2026 yılı yatırım planı ve görüşüldü.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat başkanlığında yapılan OSB Yönetim Kurulu toplantısına İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip İl Genel Meclisi Üyeleri Duran Bıyık ile Doğan Uçar, İskilip OSB Koordinatörü Eren Topçam, Belediye İmar İşleri Müdürü Harita Mühendisi Cemal Çelikkaya, İnşaat Mühendisi Orhan Gültekin ve Kaymakamlık Proje Ekibi Koordinatörü Durmuş Akbulut katıldı.

Toplantıda, 2026 yatırım programına alınan İskilip OSB’nin bundan sonraki yol haritası detaylı şekilde değerlendirildi.

İskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısında ele alınan konular ile ilgili yapılan açıklamada;

altyapı çalışmalarına ilişkin süreçte önemli bir aşamaya gelindiği, altyapı projelerinin temelini oluşturan şeritvari yol haritalarının bakanlığa gönderim sürecinin tamamlandığı, söz konusu yol haritalarının onaylanmasının ardından altyapı projelerinin önünde herhangi bir engel kalmayacağı ifade edildi.

Ayrıca yol, atık su, içme ve kullanma suyu, yağmursuyu, elektrik ve telekomünikasyon projelerine ait fiziki ve sayısal verilerin hazır olduğu, her proje onayının ardından bir sonraki aşamaya geçileceği belirtildi.

Toplantıda doğal gaz altyapısına ilişkin planlamalar da gündeme geldiği, doğal gaz altyapı projesinin hazırlanması ve işletmenin hangi kurum tarafından yürütüleceği konusunda istişare yapıldığı ve önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından nihai kararın verileceği, öte yandan, OSB önündeki yol ağında bulunan son kamulaştırma işleminin Belediye Başkanlığı tarafından tamamlandığı, bölgenin görünürlüğünü artırmak amacıyla OSB yerini gösteren bir totem yapılması için araştırmalara başlanması konusunda karar alındığı kaydedildi.