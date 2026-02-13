Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede M.Y. (17) ile E.Ö'nün (18) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateş eden şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.