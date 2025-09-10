Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı 9. Başvuru Çağrı İlanıyla, hayvancılık sektörüne yönelik yeni bir hibe paketi açıkladı.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından çağrı hakkında yapılan açıklamada şu hususlara yer verildi.

YATIRIMLAR YÜZDE 60 İLE YÜZDE 75 HİBE ORANLARIYLA DESTEKLENECEK

“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbirine yönelik olarak 43 milyon avro karşılığı, 2 milyar liralık hibe çağrısına çıkılmıştır. Bu çağrıyla; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı ile süt ve kırmızı et üreten işletmeler ile kanatlı eti ve yumurta üreten işletmelerin yatırımlarına yüzde 60 ile yüzde 75 oranında hibe desteği verilecektir.

Süt ve kırmızı et üreten işletmelerin hem yeni işletme kurulumlarına hem de mevcut işletmelerin modernizasyonuna destek verilecektir. Kanatlı eti ve yumurta üreten işletmelerin ise kapasite artırımı dahil olmak üzere sadece mevcut işletmelerin modernizasyonunu içeren yatırımlarına hibe desteği verilecektir.

Yatırımlar için belirlenmiş olan proje tutarlarının alt limiti bütün sektörler için 20 bin avro, üst limiti ise süt ve kırmızı et sektörü için 750 bin avro, yumurta sektörü için 500 bin avro, broyler tavukçuluk ve hindi sektörü için 375 bin avro ve kaz sektörü için 125 bin avrodur. Yapım işleri, makine-ekipman alımları, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamaları destek kapsamındadır. Yatırımlardaki tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaftır.

PROJE SEÇİMİNDE SIRALAMA KRİTERLERİ PUANLARI ÇOK ÖNEMLİ

Alınan başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir. Bu nedenle başvuruda bulunacak yatırımcılarımızın İl Koordinatörlüğümüz ile görüşerek sıralama puanlarını hesaplatmaları ve proje hazırlıklarına puan durumlarına göre devam etmeleri önem arz etmektedir. Böylece olası mağduriyetlerin veya boşa yapılabilecek masrafların önüne geçmek mümkün olacaktır.

YATIRIM DÜŞÜNENLER MUTLAKA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZLE İRTİBAT KURMALI

İl koordinatörlüğümüz tüm personelimiz ve yardım masamızla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmektedir. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın il koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi il koordinatörlüğümüz yetkililerinden almalarını ve yatırımlarına buna göre yön vermelerini tavsiye etmekteyiz

ÇAĞRI TAKVİMİNE VE YATIRIM SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Proje başvuruları 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Online proje başvuru sistemi 3 Kasım 2025 tarihinde kapatılacak. Fiziki başvuru dosyalarının teslimi ise 14 Kasım 2025 tarihine kadar yapılabilecektir.

Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak projelerde yatırım süreleri; yapım işi içermeyen yatırımlarda en fazla 9 (dokuz) ay, yapım işi içeren yatırımlarda ise en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.