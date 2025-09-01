Çorum'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliye binası önünde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı Alim Günaydın ve Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, savcılar, hakimler, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Başsavcı Bektaş, adli yıl açılışı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adli yılda adaletin tesis edilmesi için emek veren yargı mensuplarına başarı dileklerini iletti.

Adaletin toplumsal huzurun, barışın ve güvenin temel dayanağı olduğunun altını çizen Bektaş, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü ilkesi, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının güvencesidir. Bu nedenle yeni adli yılda da adaletin bağımsız, tarafsız, hızlı ve etkin şekilde gerçekleşmesi en büyük temennimizdir. Hak arama özgürlüğünün en kutsal haklardan biri olduğu bilinciyle, milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."