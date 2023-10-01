Çorum’da 2 gündür etkili olan sağanak yağmurlar nedeniyle Çorum merkeze bağlı Eşençay Köyü’nde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Eşençay Köyü’nün eski Muhtarı Mehmet Tapan’ın oğlu Alper Tapan, köyde hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi nedeniyle olay yerinde feci şekilde can verdi.
Evli ve 2 çocuk babası, 37 yaşındaki Tapan’ın vefatı sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
Alper Tapan’ın cenazesi bugün Eşençay Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.