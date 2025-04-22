Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu, ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'in avukat kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı'nın nikah masasına oturacağı tarih belli oldu.

Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı İstanbul'da Ocak ayında sade bir törenle ile nişanlanmıştı.

Genç çiftin 21 Haziran'da Çorum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Çorum'daki yılın düğününe Ahlatcı'ya yakınlığı ile bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.