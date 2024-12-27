Çorum'da Saadet Partisi İl Başkanlığı açlık sınırının altında belirlenen asgari ücreti protesto etti.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan partililer, makarna, yumurta, ayran ve tavuk döner ile asgari ücret eylemi yaptı.

22 bin lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin sefalet ücreti olduğunu belirten Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, hükümetin bir an önce bu yanlıştan dönmesini istedi.

Cıdık; "Açıklanan son asgari ücret rakamıyla, sermayenin dediklerini emir kabul edilmiş ve enflasyonun tüm yükü yoksulun sırtına bindirilmiştir." dedi

Bu rakamın emeğe zulüm olduğunu belirten Cıdık; " Biz de şimdi buradan soruyoruz: Bu ücretle evin kirası nasıl ödenir? Bu ücretle Elektrik parası nasıl ödenir? Bu ücretle çoluk çocuğun okul masrafı nasıl ödenir? Çarşıya, pazara nasıl çıkılır?" ifadelerini kullandı