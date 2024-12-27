2 yıl önce çürük raporu bulunan hem tehlike arz etmesi, hem de mahallenin ihtiyaçlarına cevap veremediği için yenilenmesine karar verilen Ulukavak Sağlık Ocağı'nın iç tefrişatındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından bu hafta hizmete girdi.

İLÇE DEVLET HASTANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

İlçe Devlet Hastanesi büyüklüğünde olan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi'nde Sigara Bıraktırma Odası’ndan, gebelik takibine kadar, mamografi cihazından diş sağlığı ile ilgili ünitelere kadar bir çok üniteyi bünyesinde barındırıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile birlikte yeni hizmete açılan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aile hekimleri ile bir araya gelen Zehir, Aile Sağlığı merkezindeki hastaları da ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini not aldı.