FATİH BATTAR

Çorum’da sağlık alanında yüzyılın yatırımı olarak nitelendirilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi hizmete başladı.

Çorum’da yıllarca kanser hastaları Ankara, Samsun, İstanbul gibi büyükşehirlerde büyük zorluklarla tedavi görmeye çalışıyordu. Geçtiğimiz yıllarda temeli atılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi artık kanser hastalarının bu çilesine son verecek.

Bölge illerde bile olmayan bu özellikli merkez geçtiğimiz günlerde hizmete başladı ve kanser hastalarının umudu oldu.

Biz de Hakimiyet Gazetesi olarak Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir ile Onkoloji Hastanesi’ni gezdik.

Merkezde Onkoloji hizmetleri, Kemoterapi ve Nükleer Tıp hizmetleri verilirken, kanser hastaları için hayati önem taşıyan PET/CT, Lineer Hızlandırıcı gibi cihazların kurulumu tamamlandı, cihazların çalıştırılması için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun Nükleer Düzenleme Kurulu’ndan gelecek heyet bekleniyor. Cihazların aktif hale gelmesi için heyetin vereceği lisansın ardından hastane tam kapasite olarak kanser hastaları için çalışacak.

Hastane bünyesinde şu anda 5 Nükleer Tıp Uzmanı 2 Onkoloji Uzmanı, 1 Hematoloji Uzmanı ve 1 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı hizmet vermekte.

Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar, merkezin kanser hastaları için çok önemli olduğunu belirterek, hastanenin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

MERKEZİN AÇILMASINDA EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

Merzifon’dan tedavi için Çorum’a geldiğini belirten İsmet Acer isimli bir vatandaş; “Ben Merzifon’dan tedavi için Çorum’a geliyorum. Allah kimseyi buralara düşürmesin ama takdiri ilahi. Çorum’da çok güzel bir hastane açıldı. Bölge illerde böyle bir merkez yok. Doktorlarımız çok ilgili. Allah bu merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçenlerden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Merkezin yaklaşık 65 milyona mal olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir; “Merkezimizde Radyoterapi, 550 metrekare Kemoterapi Salonu, 2 adet spect çekim alanı ve tedavi alanları, 1 adet Pet/CT çekim alanı ve tedavi alanları, 2 adet yataklı radyoaktif tedavi ünitesi, Onkoloji Poliklinikleri, Radyasyon Onkolojisi Poliklinikleri, Hematoloji Poliklinikleri, Nükleer Tıp Poliklinikleri ve toplam 12 adet Poliklinik odası bulunmakta.” dedi

Merkezin faaliyete geçtiğini ama cihazların kurulumunun aylar sürdüğünü anlatan Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastanede kullanılan cihazların radyasyon yayan cihazlar olduğu için Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan onay beklediklerini ifade etti.

CİHAZLARIN KURULUMU TAMAMLANDI, HEYETİN ONAYI BEKLENİYOR

Şu anda 2 tane Onkoloji Polikliniği’nin aktif olarak Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde hizmet vermeye başladığını aktaran Zehir, hastane ile ilgili şu bilgileri verdi;

“Kemoterapi birimimizde tüm Kemoterapi işlemleri hastalarımıza yeni merkezimizde uygulanıyor. Bunun dışında Nükleer Tıp Polikliniğimizde yeni merkezimizde hizmet vermeye başladı. Nükleer Tıp tetkiklerimiz artık Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimizde yapılmaya başlandı. Bütün onay süreçleri tamamlandı. Hastaların çekim işlemleri merkezimizde yapılıyor. Yeni binamızda hizmet vermesini beklediğimiz Pet/CT Ünitemiz var. Pet/CT kanser hastaları için çok önemli. Hem kanserin yayılımını hem de daha sonraki takipleri için yapılan bir yöntem. Şehrimizde yoktu. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimizde ilk defa hizmet vermeye başlayacak. Cihazın kurulum işlemleri tamamlandı ancak cihaz Ankara’dan geldiği için hangi parçalarının çalışacağını bilmiyorduk. Bazı parçaların değişmesi gerekiyor. Parçaların değişim işlemleri de başlatıldı. Parçaların değişmesinin ardından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun Nükleer Düzenleme Kurulu’na başvuru yapacağız. Bunlar radyasyon yayan cihazlar olduğu için kuruldan gelecek heyet cihazı inceleyecek ve onay vermesini bekleyeceğiz. Tabi heyet sadece cihazları incelemiyorlar. Binayı da inceliyorlar. Binanın giriş çıkışlarının özellikli olup olmadığına bakıyorlar. Hepsine onay verildikten sonra PET cihazımızda hizmet vermeye başlayacak. Hastanemizde Nükleer Tıp uzmanlarımız da var ayrıca teknisyenlerimizi eğitime gönderdik. Bu cihazın aynısı bir büyükşehirde var. Teknisyenlerimiz orada bu cihazın çalışması ile ilgili eğitimleri şu an alıyorlar.

Radyoterapi’de kanser hastalarının tümörün boyutunu küçültmek veya yok etmek için 1 adet lineer hızlandırıcı cihazımız var. Bu cihazın da kurulumu ve cihazın güncellenme işlemi yapıldı ancak bu cihaz kurulduktan sonra bu cihazın hastalıklara göre yeniden bir yazılım yapılması ve eşleştirilmesi gerekiyor. Bunun için Nükleer fizikçi ve Radyasyon Onkoloğu gerekiyor. Onları da bize Sağlık Bakanlığı görevlendirecek. Gerekli yazıları gönderdik. Bu cihaz yüksek oranda radyasyon yayan bir cihaz. Burada tümöre radyasyon (ışın) veriyor. O yüzden bu cihazların aktif hale getirilmesi çok ciddi aşamalar ve testler istiyor. Bina bitti, cihazların kurulumu tamamlandı şimdi testlerin yapılma aşamasına geçildi. Bütün aşamalar tamamlandıktan sonra bu cihaz için de Atom Enerjisi Kurumu’na başvuru yapacağız ve Nükleer Düzenleme Kurulu’ndan bir ekip gelecek. Bu cihazların kullanımı için bize lisans verecekler. Ondan sonra cihazın kullanımına başlayacağız.

‘ÖZEL ODALAR, ÖZEL ALANLAR HAZIRLADIK’

Bu cihazlar bir televizyon, bilgisayar gibi cihazlar değil, bunlar radyasyon yayan cihazlar olduğu için bu cihazlar çalışırken radyasyonun dışarı sızmaması lazım. Radyasyonun burada tedavi gören yada tetkik yaptırmaya gelen hastaya zarar vermemesi lazım. O yüzden çok ciddi testleri ve aşamaları var. Bu testler tamamlandıkça cihazların hepsini hizmete alacağız. Cihazları hizmete aldıktan sonra daha önce şehrimizde yapılmayan ‘Atom tedavisi’ denilen bir tedavi var. Bunun için de gerekli düzenlemeleri yaptık. Özel odalar, özel alanlar hazırladık. Bu tedaviyi de merkezimizde uygular hale geleceğiz.”

‘SEVK ETMEYECEĞİZ, SEVK ALACAĞIZ’

Merkezin tam kapasite faaliyete geçmesiyle artık kanser hastalarının büyükşehirlere sevkinin önüne geçeceklerini, hatta bölge illerden sevk alacaklarını belirten Zehir; “PET cihazımız olmadığı için kanser hastalarımızı sırf görüntüleme işlemi PET cihazı olan illere sevk ediyorduk. Bölge illerde PET cihazı, Radyoterapi hatta Onkolok olmadığı için Çorum’a gelecek.” şeklinde konuştu