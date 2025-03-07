Çorum'da bugün zabıtayı gören dilenciler namaza durdu.

O ilginç görüntüler viral oldu.

Ramazan ayı nedeniyle Çorum'da dilenciler çoğalınca zabıta ekipleri dilenci denetimine çıktı.

Zabıtayı gören dilenciler namaza durunca ekipler ne yapacağını şaşırdı ama hemen müdahale ederek, dilencileri belediyeye götürdü.

Dilencilere kabahatler kanunundan ceza kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamada;

"Ramazan ayında şehrimizde artış gösteren dilencilik olaylarına karşı biz denetimlerimizi sürdürüyoruz. Lütfen duygu sömürüsü yaparak sizden para isteyen bu kişilere itibar etmeyin" denildi