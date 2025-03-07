Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025 yılı TÜBİTAK 4007 çağrısına yönelik hazırladığı “Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali” projesini TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’na sundu.

Hazırlanan projeler, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesine, araştırma yapmasına ve yenilikçi uygulamaları deneyimlemesine olanak tanıyacak.

3 GÜNDE 510 ETKİNLİK

Projeyle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, festival kapsamında 3 günde toplam 510 etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

8 KURUM İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

41 çeşit atölye kurulacağını aktaran Cemil Çağlar, festivalde 9 bilim söyleşisi ile bilim şovları ve deneylerin yapılacağını da ifade ederek, 8 kurum ile de iş birliği yapacaklarını kaydetti.