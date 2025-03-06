Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma, Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın sahibi olduğu MC Havacılık’ı satın aldı.

Hüseyin Başaran tarafından 2012 yılında kurulan ve çocuklarının isimleri olan Mina ile Can'ın baş harflerini taşıyan MC Havacılık, lüks hava taşımacılığı sektöründe özel jet kiralama, uçak bakımı ve hangarlama hizmetleri sunuyor.

Şirket, İstanbul Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesi'nde 8.500 metrekarelik modern bir tesis işletiyor. Bu tesis, özel yolcu salonları, ofis alanları ve geniş uçak bakım hangarları ile donatılmış olup Türkiye’nin en lüks havacılık merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

30 MİLYON DOLARA SATIN ALINDI

30 milyon doların üzerinde bir bedelle gerçekleştirilen satış anlaşmasının tamamlandığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) gerekli onayın alındığı öğrenildi.

MC Havacılık’ı satın alan ARCA Savunma, savunma sanayiinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri konumunda. 2024 yılında gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük 5. savunma sanayi ihracatçısı oldu.