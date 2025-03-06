İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, dünkü Boluspor yenilgisi sonrası sosyal medyadan Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın'ı istifaya davet edenlere tepki gösterdi.

Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak; "Adamın şahsi şirketine ben neden sponsor olayım diyenler, babasının dükkanında ki elemanı kovar gibi istifa istiyor." dedi

Taraftarların Oğuzhan Yalçın'ın yanında olması gerektiğini belirten Şahin, şunları söyledi;

"Sezon başında, şehrin orta yerinde bir sandık kurulup, hemşehrilerimizden para toplandı mı? Yada sanayicilerimiz aşkla, şevkle kulüp kapısında yatıp sponsor mu oldular. Bu soruların cevabı hayır... Kısmen destek olanları tenzih ederek söylüyorum. Adamın şahsi şirketine ben neden sponsor olayım diyenler, babasının dükkanında ki elemanı kovar gibi istifa istiyor. 12 ay, 365 gün, 24 saat Türkiye’yi harman yeri gibi gezen, sponsor bulan, Allah'ın Iğdır'lısından, İstanbullusundan, kaynak bulup getiren kim Oğuzhan Yalçın... Takımı kuran kim? Oğuzhan Başkan... Gece-gündüz demeden koşturan, Evde hasta babasını bile göremeden, ailesiyle iftar yapamadan, onurlu haysiyetli bir mücadelenin örneğini gösteren kim? Oğuzhan Başkan... Ve siz Oğuzhan Başkan'dan hesap soracaksınız öyle mi? Tarla da izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Siz söz söyleme hakkınızı, Adamın şirketi diye cümle kurduğunuz da kaybettiniz. Oğuzhan Başkanla birlikte yanında duran bir avuç insana kendi adıma teşekkür ediyorum. Allah size güç kuvvet versin, takımımızın eksiğini de, fazlasını da siz bizden iyi bilirsiniz. Serkan hocam bize inanılmaz mutluluklar yaşattı. Hakkını helal etsin, elinden geleni yaptığından eminim. Ben 52 yaşındayım, kurulduğu günden beri, bugünkünden daha iyi konumda bir Çorumspor görmedim. Bilen varsa anlatsın. Bundan sonra Allah ömür verirse daha büyük başarılar göreceğimden eminim. Ordu seferde iken fikir beyan etmek bozgunculuktur. Bize düşen Oğuzhan Başkanın yanında olmaktır."