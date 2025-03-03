Çorum’un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa’daki Büyük Tapınak’ın kalıntıları arasında dikkat çeken bir taş bulunuyor; küp şeklinde nefritten oyulmuş büyük bir monolit.

Türkiye tarihinde yer alan Hitit İmparatorluğu'nun bir zamanlar güçlü kalbi olan Hattuşa'nın antik kalıntıları arasında saklı olan Büyük Tapınak'ın büyüleyici Yeşil Taşı.

Gizemle örtülü olan bu taşın kökenleri ve gerçek amacı belirsizliğini koruyor, ancak hayal gücünü büyüleyen dini bir öneme sahip olduğuna inanılıyor.

Cazibesine hayran kalan bilim insanları, bölgenin zengin jeolojik dokusu göz önüne alındığında, en olası adaylar olarak yeşim veya yılan taşının ortaya çıkmasıyla kimliğini tartışmaya devam ediyor.

Yeşil Taş'ı bu her zamanki taş manzarasında farklı kılan şey, zamanın amansız yürüyüşünden etkilenmemiş, dikkat çekici bir şekilde varlığını sürdürmesidir.

Bu kalıcı varlık, birçok kişiyi büyülemiş ve nesillerdir onu "dilek taşı" olarak benimseyen yerel halk için onu sevimli kılan bir miras örmüştür.

Böyle bir unvan, zaten derin olan gizemine katmanlar ekleyerek rüyaları ve arzuları antik yüzeyinde dans etmeye davet ediyor.