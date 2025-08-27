“Çorum ilinin Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi” ile hayata geçirilen ve 2019 yılı itibarıyla üretime başlayan Çorum Tıbbı Aromatik Bitki Merkezi, “Şehr-i Hitit’ten Şifa Nebatı” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanına şifa dağıtıyor.

Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan işletmede Lavanta, Adaçayı, Kekik, Melisa, Papatya, Çilek, Tıbbi Nane, Japon Nanesi, Aronya, Biberiye, Kuşburnu, Ekinezya ve Sarı Kantaron yetiştiriliyor.

Vali Ali Çalgan, tesiste incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TESİS HAKKINDA

Dodurga’da 120 dekar alan üzerinde, 2400 m² serası ve 600 m² kapalı alanıyla üretime başlayan tesis, her bir fide üretim döneminde 2 milyon fide üretim kapasitesine sahip.

Modern teknoloji ile donatılmış, bölgenin ilk ve en büyük tıbbi aromatik fide üretim tesisi olma özelliğini taşıyan merkez, 400 rakımlı bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye son derece elverişli bir konumda.

Bölge İçin Önemli Bir Yatırım

Şu anda tesiste profesyonel teknik ve ekipmanlarla lavanta, biberiye, ada çayı, tıbbi nane, tıbbi kekik, sarı kantaron, ekinezya, rezene, tıbbi papatya, kişniş, oğul otu gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları üretilmekte olup, çiftçiler tarafından talep edilen diğer ürünlerle, bölgeye has yerel çeşitlerle de ürün çeşitliliği artırılabilmekte. Eczacılık, kozmetik ve ilaç sanayinin ham maddesi olan tıbbi aromatik bitkiler bu alanlardaki yatırımcılara büyük bir potansiyel teşkil etmekte .

Türkiye’nin Her Bölgesinden Talep Alıyor

Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan işletme modeli tesisin pazarlama faaliyetlerini yürütmekte.

Kurumsal internet sitesi yapım aşamasında olmasına rağmen, İl Tarım Müdürlükleri ve Belediyeler aracılığıyla kurulan bilgi ağı üzerinden Türkiye’nin her bölgesinden sipariş alınabilmekte.