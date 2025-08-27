Çorum’un Dodurga ilçesinde yapımı tamamlanan 12 derslikli Dodurga İmam Hatip Ortaokulu ve Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni eğitim-öğretim sezonunda hizmet vermeye başlayacak.

Dodurga ziyareti kapsamında Vali Ali Çalgan, beraberinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile birlikte yeni yapılan ve bu yıl eğitim-öğretime açılacak olan 12 derslikli Dodurga İmam Hatip Ortaokulu ve Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Yeni eğitim yuvasının öğrencilere önemli katkılar sunacağına inandığını ifade eden Çalgan, okulun ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.