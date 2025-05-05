Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bulunan Beyoĝlu Yaylası, doğaseverleri büyüledi.

Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK)'a üye 40 kişilik sporcu, dağcı ve doğasever Uğurludağ'ın Beyoğlu Yaylasından başlayıp Laloğlu köyünde son bulan 14 Km'lik parkuru yürüdü.

Belediye Başkanı Remzi Torun'un, Beyoğlu Yaylasında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan katılımcılar, memnuniyetini dile getirdiler.

Doğaseverler, 14 Km boyunca çam ağaçları ve coşkuyla akan dereleri izleyerek bölgede yetişen kuzu göbeği mantarı topladılar.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur; Beyoğlu Yaylasında doğayı korumak adına yapılan çalışmaları ve farkındalıkları ile kendilerine misafirperverlik gösteren Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'a teşekkür etti.