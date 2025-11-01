Çorum’un Ortaköy ilçesi Esentepe Köyü’nde yaşanan tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; 35 yaşındaki Cemal Yılmaz, arazisinde çalışan 30 yaşındaki Coşkun Gündüz (30) ile arazi tartışmasına başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Cemal Yılmaz, tabanca ile Coşkun Gündüz’e ateş ederek öldürdü. Yılmaz, daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.

BABASIYLA AYNI KADERİ YAŞADI

Çorum Haberleri internet haber sitesinde yer alan habere göre, tarlasında vurularak hayatını kaybeden Coşkun Gündüz’ün babası Hıdır Gündüz’ün de 5 yıl önce aynı yerde vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

CEMAL YILMAZ’IN İKİNCİ CİNAYETİ

Coşkun Gündüz’ü vuran zanlı Cemal Yılmaz’ın da 15 yıl önce amcasının oğlunu vurduğu ve 12,5 yıl cezaevinde yattığı, yaklaşık 1 yıl önce şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

(CEMAL YILMAZ)

Arazi anlaşmazlığı gibi görünen cinayetlerin ardında kan davası olduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.