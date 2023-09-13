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Çorum'da çekimleri devam eden Efsane filminin setinde gece yarısı çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Başrolünde Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Efsane filminin çekimleri devam ediyor. Kargı’da çekimlerin yapıldığı sette çıkan bu yangın çevreye yayılmadan önce kısa sürede söndürüldü ancak bir hayvan telef oldu.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Efsane filminin yapımcısı tarafından konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

“Dün öğleden sonra Kargı ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki, itfaiye gözetiminde yapılan Efsane filminin çiftlik sahnesini çektikten sonra itfaiye yetkililerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması ve güvenliği teyit etmesi neticesinde setimize son verdik. Gecenin ilerleyen saatlerinde üzücü bir haber aldık. İtfaiyeden edindiğimi bilgiye göre, bir anda sabaha karşı çıkan yangın çevreye yayılmadan ve büyümeden önce söndürülmüş. Haberi alır almaz vardığımız setimizde üzücü manzara ile karşılaştık. Bizi derinden üzen tek olay ise filmimizde rolü olan hepimizin canı kadar sevdiği öküzümüz Zeki'yi bu talihsiz olay sonrası kaybetmemiz oldu. İçimizdeki hüznü, acıyı ve kederi tarif edecek kelime bulamıyoruz.”

FİLM 2 ŞUBATTA VİZYONDA

Senaryosunu, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve Kardeş Payı gibi yapımların senaristliğini yapan Selçuk Aydemir'in yazdığı filmin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor: Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Serdar Gökhan,

Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder .

Filmin 2 Şubat 2024'te vizyona gireceği öğrenildi. (Haber Merkezi)