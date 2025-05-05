CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM'de TOKİ'nin bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu Toplantısı'nda Çorum'da TOKİ Konutları'ndaki sorunları dile getirerek, TOKİ Başkanını ve yetkilileri konutları incelemeye davet etti.

Tahtasız, Slimkent TOKİ Konutları'ndaki sorunları, Akkent TOKİ'deki olası tehlikeyi, İskilip TOKİ'deki aksaklıkları, yapımına başlanması düşünülen projeleri, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'a ve TOKİ üst düzey yönetimine aktardığını belirterek, TOKİ konutlarını incelemeye davet ettiğini söyledi.

TOKİ tarafından yapılan konutların oy devşirme aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Tahtasız; "TOKİ Slimkent'in şova dönüşen anahtar teslim töreninde belediye başkanı var, AK Parti Milletvekilleri vardı ama bir tane TOKİ yetkilisi yoktu. TOKİ Slimkent konutlarını yapan firma 3 defa iflas etti. Ama ne hikmetse her seferinde aynı firma ile çalışmaya devam edildi. Özellikle Slimkent'teki TOKİ binaları çok kötü bir durumda. Sürekli gündeme getirmemize rağmen mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunları çözülmüyor. Slimkent TOKİ'de oluşturulan yönetimden konut sahipleri şikayetçi. Yönetimle ilgili TOKİ mutlaka devreye girmeli, gerekli adımları atmalıdır. Binalarda pay ölçer olmasına rağmen sistem halen kurulmamış. Bazı binalarda, daire içlerinde özellikle tuvaletlerde sifonu çektiğinizde aşağıya su kaçırıyor. Yukarıdaki banyo yaptığında alt kattaki daireye su akıyor. Bina dışına yapılan yağmur oluklarından binaya sızan su dairelerin yalıtımı düzgün olmadığından dolayı konutlar su alıyor. Temizlikler sürekli, düzgün yapılmıyor. İki ayda bir temizlik yapılıyor ama buna rağmen de ciddi para toplanıyor. Yaklaşık 2 yıl önce anahtar teslim töreni yapıldı ancak halen çevre düzenlemesi yapılmadı. Çevre düzenlemesi acilen yapılmalı. Okul yok, sağlık ocağı yok. Akkent TOKİ Konutları'nın zemini sağlam değil. Zemindeki akışkanlık bilinmesine rağmen siyasi bir hamle olarak buraya TOKİ konutları yapıldı. Çorum deprem kuşağında. O nedenle bu konutlarda acilen yapı denetimleri yapılmalıdır." ifadelerini kullandı