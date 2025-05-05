Trendyol 1.Lig'de Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçları nefes kesti. Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takımın beklendiği 1. Lig'de Gençlerbirliği, 2. sıra için büyük avantaj elde etti.

Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Gençlerbirliği, sahasında oynadığı maçta Sakarayaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün 2 puan önünde 2. sıraya yerleşen Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.

Gençlerbirliği, 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmadan 1 puan alması halinde Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olmayı başaracak.