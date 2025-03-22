Çorum'da 76 yaşındaki Hatice Kış'ın kolundaki üç bileziği ve bir miktar altını alan gaspçılar, yaşlı kadını 8 bıçak darbesiyle öldürüp cansız bedenini de yakmıştı.

Dehşete düşüren olayın aynısı Samsun'da yaşandı.

Samsun'da hırsızlar bir eve girerek 60 yaşındaki Fikriye Turgut’u öldürerek altınlarını çaldı. Ardından kadının cansız bedenini yaktılar.

Korkunç olay, Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kocası cuma namazına gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Fikriye Turgut’un evine girdi.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESİP YAKTILAR

Hırsızlar, kadının bileziklerini zorla almak isteyince aralarında arbede yaşandı. Ardından, Turgut’un boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Dehşet verici olayın ardından altınları çalan saldırganlar, cesedi ateşe verdi.

NAMAZDAN DÖNÜNCE ŞOKE OLDU

Namazdan dönen eşi, eşinin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Fikriye Turgut’un cansız bedeni, otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, yaşlı kadının dört bileziği ve zinciri çalındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇORUM'DA DA AYNI OLAYLA YAŞANDI

Öte yandan geçtiğimiz ay Çorum'da 4 çocuk annesi 76 yaşındaki Hatice Kış evinde 8 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Kış’ın kolundaki bilezikleri alan hırsızlar evi ateşe verip kaçtı. Teravih namazından dönen eşi, karısının cansız bedeniyle karşılaştı.