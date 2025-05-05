Çorum 'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik il genelinde çalışma başlatıldı.

Ulukavak Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile kasten yaralama suçundan 10 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü F.G. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen iki şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.