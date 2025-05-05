Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum 'un Osmancık ilçesinde 125 üreticiye 5 ton "Osmancık 97" çeltik tohumu dağıtıldı.

Osmancık Belediyesi ve Osmancık Ziraat Odasınca, ilçedeki çeltik üreticilerine destek olmak amacıyla tohum kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında temin edilen 5 ton tescilli "Osmancık 97" çeltik tohumu, belediye binası önünde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, burada yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi kimliğinin yanı sıra pirinciyle de tanındığını söyledi.

Osmancık pirincinin ününün ülke sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldığını dile getiren Duman "Bizim de bu değere, bu markaya sahip çıkmamız lazım. Buna gereken değeri ve önemi vermemiz lazım." dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de ilçede 15. yüzyıldan itibaren çeltik ekildiğinin bilindiğini, pirincin 1940’lı yıllardan itibariyle ilçenin ana tarım ürünü haline geldiğini bildirdi.

Yörede ekilen çeltik cinsinin 1997 yılında Osmancık Belediyesinin girişimleriyle “Osmancık 97” adıyla tescillendiğini ifade eden Gelgör, bu süreçte ilçeye özgü pirincin tüm dünyada tanınır hale geldiğini kaydetti.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da konuşmalarında, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesini temenni etti.

Törende konuşmaların ardından sertifikalı çeltik tohumları, protokol üyeleri tarafından çiftçilere teslim edildi.

Tören boyunca Çorum Ticaret Borsası ekipleri çiftçilere yönelik toprak analiz hizmeti verdi.