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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum'da 2022 yılında 20 bin 448 kişi göç etti.

Türkiye genelinde ise 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti.

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 189 bin 104 kişi ile Ankara ve 132 bin 426 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.

Yapılan araştırmaya göre Çorum'dan en çok göçün nedeni eğitim olarak açıklandı. 4 bin 679 kişinin eğitim için başka şehre gittiği belirtilirken, eğitimi 3 bin 771 kişi ile aile fertlerine bağımlı göç, ardından da 3 bin 200 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları izledi.

İşte Çorum'dan göçen 20 bin kişinin göç nedenleri; "Tayin-iş değişikliği 2 bin 200 kişi, işe başlama-iş bulma 2 bin 89 kişi, medeni durum değişikliği-ailevi nedenler 1275 kişi, aile yanına memlekete dönme 261 kişi, sağlık bakım 253 kişi, ev alınması 638 kişi, emeklilik 53 kişi, diğer nedenler 2 bin 27 kişi.