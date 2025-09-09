Amasya'da gerçekleşen Minikler Bölge Masa Tenisi Müsabakalarında Çorum Belediyespor'dan 7 sporcu Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Bölge Masa Tenisi Müsabakaları 5-7 Eylül tarihleri arasında Amasya'da yapıldı. 16 erkek, 16 kadın takımın yanı sıra 52 sporcunun mücadele ettiği bölge müsabakalarında Çorum Belediyespor erkek takımı üçüncü, kadın takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Ferdi müsabakalarda ise Çorum Belediyespor'dan Şeyhmus Kaplan üçüncü, Ahmet Aziz Yetim beşinci, M.Eymen Solak altıncı, H.Eren Yılmaz yedinci, Ayaz Kanak sekizinci, M.Yağız Özçelik onbirinci ve Kerem Urhan onüçüncü olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.