Çorumlu aile Samsun'da trafik kazası geçirdi. Kazada 14 aylık Ömer bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun-Çorum karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Süleyman Kabadayı 19 BC 077 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kabadayı ile Duygu Kabadayı, Asaf Kabadayı ve 14 aylık Ömer Kabadayı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan Ömer bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: İhlas Haber Ajansı