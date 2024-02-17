Çorumlu Teknik Direktör Ramazan Karacif Türkiye İşitme Engelliler A milli futbol takımı görevine getirildi.

TFF Eğitimcisi ve Teknik adamı olarak bir çok kulüpte görev yapan İsmet Kamak’ın yeneği olan Ramazan Karacif 1980 Sungurlu doğumlu.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Okulu mezonu Karaceif futbol ve antrenman biliminde uzmanlık yapmış ve UEFA A lisansı antrenörü olarak 17 yıldır görev yapıyor.

Ankara Demirspor, Ankaragücü, OGM Ormanspor ve Ankaraspor’da alt yapı ve profesyonel takımlarda görev yapan Ramazan Karacif halın Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde futbol antrenörü olarak görev yapıyor.

2017 yılında İşitme Engellilerspor Federasyonunda futbol milli takımında çeşitli görevlerde bulundu.

20 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve 2025 yılında Japonya’da yapılacak olan Olimpiyatlar kapsamında İşitme Engelliler milli takımının Teknik Direktörü olarak Ramazan Karacif hazırlayacak.