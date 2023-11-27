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Ankara'da mahalle bekçisi olarak görev yapan Çorumlu genç eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da mahalle bekçisi olarak görev yapan Çorumlu İ.Ö.K, evde tartıştığı eşi A.N.K.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Peş peşe gelen silah sesleri apartman sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorumlu bekçi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.