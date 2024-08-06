AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, önceki gün Çorum’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerin ardından partililerle bir araya gelen Yusuf Ziya Yılmaz, burada basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasında gerek Çorum’da gerekse Türkiye genelinde AK Parti’nin oy kaybettiğine değinen Yılmaz, sonuçtan memnun olmadıklarını dile getirdi.
Toplantıda Özel İdare’de işe alınanlarla ilgili torpil iddiasını cevaplayan Yılmaz, vatandaşın küçük ayrıntıya takılmayıp büyük resme bakmaları gerektiğini ifade etti.
Yılmaz’ın ‘büyük resim’ açıklamasına Çorumlu vatandaşlar da tepki göstererek, Çorum’a yıllardır yapılmayan yatırımları hatırlattılar.
Havalimanı, demiryolu, Acemi Birliği, Polis Meslek Yüksekokulu gibi büyük yatırımları Yılmaz’a hatırlatan Hakimiyet okurları, eleştirilerini şu şekilde dile getirdiler:
İşte o yorumlardan bazıları: