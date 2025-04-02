Çorumlu Dr. Alper Dursun Şağban, hayatını kaybetti.
Acıbadem Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı ve aynı zamanda Anahtar Parti Kurucular Kurulu Üyesi hemşehrimiz Dr. Alper Dursun Şağban, dün İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Boztepe köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Dr. Şağban'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kulınacak cenaze namazının ardından İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Editör: Fatih Battar