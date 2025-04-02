Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, anarşist, mandacı ve gayrimillilerin, tahammülsüz ve seviyesiz ağızlarına Şehid Âlim İskilipli Atıf Hocanın temiz adını iftiraları ile alarak seviye ve gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

“Vandallıkta sınır tanımayanlar ne Ramazan bilirler ne de bayram” diyerek açıklamasına başlayan Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, “Bir hukuksuzluğu savunarak sözde hak arama mücadelesinde tüm mukaddeslerimize hakaret ve tahribi özgürlük sananlar son açıklamaları ile tüm işlerinin yalan güçlerinin ise iftira olduğunu bir kez daha gösterdiler. Anarşist, mandacı, gayrimilli, tahammülsüz ve seviyesiz ağızlarına Şehid Âlim İskilipli Atıf Hocamızın temiz adını iftiraları ile alarak seviye ve gerçek yüzlerini bir kez daha göstermişlerdir. Daha dün BBC üzerinden ülkemizi şikayet edip, mandacı alışkanlıkları ile fraklarının efendisi İngiltere'den yardım dilenip medet umanların bu gün attıkları milliyetçilik nârası kadar acı bir durum da yoktur. Bizler, bu hukuksuzluk ve vandallık sürecinde sizlerin Atatürkçülüğünü, milliyetçiliğini, cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini bir kez daha gördük. Keşke yolundan gittiğini iddia ettiğiniz Rıfat Börekçi'nin yarısı kadar milli olabilseniz emin olun bu ülke huzura kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.