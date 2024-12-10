Çorumlu dünürleri Orhan Nadir'in cenazesine katılmak için Antalya'ya gelen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kaza geçirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenaze törenine katılmak üzere Ankara’dan Antalya’ya doğru yola çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu çiftinin seyahat ettiği makam aracı, yolculuk sırasında bir trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgilere göre kazanın herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, yalnızca araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.