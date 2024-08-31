Çorum Sanayi Sitesi’nin sevilen esnaflarından, oto boyacısı Hasan Börekçi, hayatını kaybetti.

52 yaşındaki Hasan Börekçi, 24 Ağustos 2024 tarihinde Kırıkkale'nin Delice ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından Kırıkkale İktisat Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Börekçi, maalesef yaşam savaşını kaybetti.

Sanayi sitesinde uzun yıllardır oto boyacılığı yapan Hasan Börekçi, çevresinde dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile tanınan, sevilen bir esnaftı.

Acı haber, Börekçi'nin ailesi ve yakınları başta olmak üzere, sanayi sitesindeki esnaf arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Hasan Börekçi’nin cenazesinin bugün Çorum’a getirilerek, toprağa verileceği öğrenildi.