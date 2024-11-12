Yasa dışı bahis operasyonunda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le birlikte gözaltına alınanlar arasında yer alan ünlü sosyal medya fenomeni Çorumlu İbrahim Yılmaz tutuklandı. Yılmaz sosyal medyada kendisini takip edenlere para dağıtmasıyla biliniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada, sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

SOKAKTA PARA DAĞITIYORDU

Tutuklananlar arasında yer alan İbrahim Yılmaz dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, sokakta kendisini takip edenlere para dağıtması ve bu videoları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tanınıyordu. Yılmaz'ın Instagram hesabında yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunuyor.