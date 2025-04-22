Bölgesel Amatör Lig 5. grupta şampiyon olan Karadeniz Ereğlispor’da şampiyonluklara alışık Çorumlu futbolcu Burak Seres de forma giyiyor.

Uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen iki dönemde Çorum FK formasını giyen Burak Seres profesyonel liglerde Silivrispor ve Hatayspor’da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezon başında Bölgesel Amatör Ligde Konya Ereğlispor ile anlaşan Burak Seres devre arasında 5. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Karadeniz Ereğlispor’a transfer oldu.

İkinci yarıdaki performansı ile takımının şampiyonluğunda katkı veren Burak Seres pazar günü memleketinin takımı Mimar Sinanspor maçında da sahaya ilk onbirde çıktı ve başarılı futbolu ile dikkat çekti.