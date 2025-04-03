5 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam savaşı veren Çorumlu genç hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Çorumlu Arda Yurtsever, 5 ay önce trafik kazasında ağır yaralandı.
Kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren talihsiz genç, bugün hayata gözlerini yumdu.
Çorum'un Alaca ilçesi Kayabüget köyü nüfusuna kayıtlı olup Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden Didim Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü personeli Çorumlu Mehmet Yurtsever’in oğlu Arda Yurtsever, Didim Denizköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Editör: Fatih Battar