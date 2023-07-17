FATİH BATTAR

Türkiye’den dil eğitimi için 1 yıl önce ABD’ye giden 23 yaşındaki Çorumlu genç trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ABD’nin Virginia Arlington eyaletinde trafik kazası geçiren Furkan Melik Avkan, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kızılcakışla köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesi Amerika’dan uçakla Türkiye’ye getirilerek Ankara’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada Kızılcakışla köyünde yaşayan dede Amil Avkan’ın da tıorunun acısına daha fazla dayanıp önceki gün hayatını kaybettiği öğrenildi. Dede Amil Avkan da dün köyünde toprağa verildi.