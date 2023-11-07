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Çorumlu genç Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Ulus ilçesinde Dışkapı yolunda karşıdan karşıya geçmen isteyen Çorumlu Aytu Günder'e otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Günder, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da yaşayan ve tekstil işi ile uğraştığı öğrenilen Günder'in, fanatik Çorumspor sevdalısı olduğu ortaya çıktı.

Çorum FK, taraftarları Günder için taziye mesajı palaştı.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.