Ankara'da yaşayan Çorumlu Emre Helvacı (37) Ankara’nın Keçiören ilçesinde birlikte olduğu Banu Satılmış’ın eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olayda Banu Satılmış’ta yaralandı. Daha önce uzaklaştırma kararı olan zanlı eski eş Serkan Özbaş aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Serkan Özbaş, Yeşiltepe Mahallesi'nde eski eşinin yaşadığı daireye geldi.
Şüpheli eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralarken, yanında bulunan Emre Helvacı'yı ise silahla vurduktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Banu Satılmış hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.