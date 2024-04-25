Kayıp olarak aranan 25 yaşındaki İsmail Mutlu, dere yatağında ölü bulundu.

Antalya'nın Kemerağzı Mahallesi'nde meydana gelen olayda dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin Alaca nüfusuna kayıtlı İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

İnşaat işçisi olduğu ve dereye yakın bir şantiyede kaldığı öğrenilen Mutlu hakkında, arkadaşlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.