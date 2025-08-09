Çorum'un Bayat ilçesi Tepekutuğun köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, evli ve 1 çocuk babası İsa Alparslan (30), hayatını kaybetti.

SAHTE ALKOL İÇMİŞLER

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da yaşayan Çorumlu 30 yaşındaki İsa Alpaslan, kuzeni H.A ile kendi ürettikleri sahte alkollü içkiden içti.

Kuzenlerden H.A., sabah saatlerinde evden ayrılırken, kuzeni İsa Alpaslan ise evde tek kaldı.

İlerleyen saatlerde aradığı kuzenine ulaşamayan H.A., duyduğu endişe üzerine eve gitti. Banyoda kuzeninin cansız bedeniyle karşılaşan H.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sahte alkol nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen İsa Alpaslan'ın cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alpaslan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, evde yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, söz konusu sahte alkolün evin buzdolabında bulunduğu ve vefat eden Alpaslan'ın vücudundan herhangi bir darp veya benzeri bir ize rastlanmadığı belirtildi.

BAYAT’TA TOPRAĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Tepekutuğun köyü mezarlığında toprağa verilecek.