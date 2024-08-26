Erzincan’ın Sakaltutan Geçidi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Meydana gelen kazada Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Burak Uflaz ağır yaralandı.

Uflaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan polis ve ailesini Ankara’ya götürmek için yola çıkan 04 T 0256 plakalı Hyundai marka ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçtiği tahmin edilen Scania marka 71 ACY 330 plakalı eşya yüklü tır çarpıştı.

Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken araçta bulunan sürücü polis ailesi ve bebekleri olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti, tır sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahallinde yaralı ile kopan bacağı sağlık ekipleri tarafından adeta zamanla yarışılarak hastaneye ulaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ticari taksinin içerisinden AFAD ekiplerince çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.